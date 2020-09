Mais um mato-grossense ganha prêmio milionário na loteria

A aposta feita em Primavera do Leste (240 quilômetros de Cuiabá) ganhou sozinho o prêmio principal de R$ 1,2 milhão da Loteca, modalidade de loteria da Caixa Econômica Federal. O sorteio foi realizado esta noite, em São Paulo.

O mato-grossense acertou os resultados de 14 jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, das séries A e B. Outros 19 apostadores acertaram 13 resultados e receberão prêmios a partir de R$ 4,6 mil. O próximo sorteio da Loteca será no dia 5 de outubro, com prêmio principal de R$ 300 mil.

Conforme Só Notícias já informou, na semana passada, um apostador de Paranatinga (380 quilômetros de Cuiabá) ganhou R$ 1,5 milhão ao acertar 20 números da Lotomania.

Também este mês, um “bolão” feito no município de Cotriguaçu (600 quilômetros de Sinop) faturou sozinho o prêmio principal da Lotofácil. De acordo com o resultado divulgado pela Caixa, o “bolão” feito em Cotriguaçu contou com 16 apostadores.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza

