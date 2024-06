Homem é preso por vender doces e salgadinhos com maconha e cultivar planta em casa no MT

O suspeito comercializava produtos à base de princípio ativo da maconha (THC) e cultivava plantas da espécie Cannabis Sativa — Foto: Polícia Civil de Mato Grosso

Produtos eram anunciados nas redes sociais. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito engoliu parte das plantas que cultivava.

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante suspeito de vender doces e salgadinhos, tipo chips, com maconha, além cultivar plantas da espécie Cannabis Sativa em casa, no Bairro Jardim Buritis, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, na terça-feira (25).

No local, os policiais encontraram uma espécie de laboratório usado para a fabricação dos produtos à base do princípio ativo da maconha (THC). Também foram encontrados chocolates com maconha dentro da geladeira do investigado, além estufas para germinação de sementes da planta e uma grande quantidade de maconha curtida em álcool.

À polícia, o suspeito disse que, quando percebeu a presença das equipes, engoliu as plantas que cultivava e jogou parte das sementes de maconha no vaso sanitário.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Igor Sasaki, mais de 14 kg de produtos foram apreendidos na casa.

“Era um laboratório do crime que passava por todas as fases de produção da maconha. O que chama a atenção é como esse indivíduo comercializava o produto, em uma rede social aberta”, disse.

Segundo a Polícia Civil, a equipe cumpria um mandado de busca e apreensão, durante uma operação que tem como objetivo desarticular pontos de venda de entorpecentes na cidade. No entanto, após o flagrante, o suspeito foi detido em flagrante por tráfico de drogas.

Porte de maconha

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, nesta quarta-feira (26), o parâmetro de 40g ou seis plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha. A Corte definiu que não se enquadra como crime a conduta de portar maconha para uso próprio.

🚨Isso não significa que a prática foi legalizada. As pessoas não estão liberadas a uso em qualquer lugar. Quem tiver a substância, mesmo na quantidade de uso próprio, ainda estará cometendo ato ilícito, ou seja, violando a lei. Se isso ocorrer, a pessoa estará sujeita a sanções como advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/08:29:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...