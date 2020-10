Mais uma edição impressa do Jornal Folha do Progresso está circulando

Ao completar 20 anos, a edição impressa do Jornal Folha do Progresso, está circulando desde sábado 10 de outubro em Novo Progresso e região.

Nesta edição de nº 204, em formato tabloide (3 mil unidades), que torna o jornal mais portátil e mais fácil de ser lido em casa, nos meios de transporte e outros ambientes – não alteram em um milímetro sequer a sua linha editorial definida desde a sua fundação pelo jornalista Adecio Piran, voltada para a defesa intransigente da cidade e dos interesses maiores de seus habitantes.

Com a mesma credibilidade e os mesmos compromissos que marcaram a trajetória do Jornal Folha do Progresso como principal representante das aspirações, lutas e campanhas em favor de Novo Progresso, ao longo de mais de duas décadas de jornalismo sério e voltado fundamentalmente para o interesse público.

Para nossos leitores, além das facilidades do jornal impresso com os destaques da semana, o jornal se compromete a manter a qualidade das informações que marcaram sua existência e relação diária com o público de Novo Progresso e região. Durante o período eleitoral estaremos com edição que seria quinzenal, circulando semanal, sempre ao final da semana (sábado e domingo). Divulgue sua empresa , através do WhatsApp (93) 98404 6835, faça seu orçamento.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...