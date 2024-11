Mano e Marcelo se desentendem à beira do gramado; técnico comenta

Mano discute com Marcelo à beira do gramado (Foto: Reprodução/Premiere)

Técnico desistiu de colocar o jogador em campo

A temperatura esquentou no banco de reservas do Fluminense nos minutos finais do empate em 2 a 2 com o Grêmio, na noite desta sexta-feira (1º), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O técnico Mano Menezes se desentendeu com o lateral-esquerdo Marcelo à beira do gramado, deu uma bronca no lateral e desistiu de colocá-lo no jogo.

Enquanto passava orientações para Marcelo, que entraria no lugar de Lima, o técnico pareceu ter se irritado com algum comentário e mandou o jogador retornar ao banco.

– Não vai entrar – esbravejou Mano Menezes.

Marcelo voltou para o banco de reservas, nitidamente indignado, e John Kennedy foi o escolhido para entrar no lugar de Lima. O Tricolor vencia por 2 a 1 naquele momento. Para piorar o clima no Fluminense, Reinaldo empatou em cobrança de pênalti logo depois. Do banco de reservas, Felipe Melo ainda foi expulso por reclamação nos minutos finais.

Durante a coletiva de imprensa após a partida, Mano não deu detalhes do desentendimento com Marcelo, mas admitiu que houve um conflito.

– Eu não iria colocar o JK (John Kennedy). Talvez seja aí que você queira chegar, então vamos chegar logo… Eu iria colocar o Marcelo, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. (…) Essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol é, às vezes é feito dessas coisas não tão agradáveis também. Com a nossa experiência, a gente vai saber resolver internamente – disse.

Fonte: Lance! e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2024/11:11:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...