Empresa Maxfort Security reforça segurança em fazenda invadida em Novo Progresso

Fazenda nas proximidades do km 1000 (Vila Isol) é invadida em Novo Progresso (Foto: Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

A empresa Maxfort Security foi contratada pelo proprietário da Fazenda HEBROM localizada aproximadamente a 10 Km da BR 163 nas proximidades do distrito de Vila Isol (distante 85 km de Novo progresso), no município de Novo Progresso.

Profissionais da Maxfort Security se revezam e estão monitorando a entrada e saída da propriedade, que foi invadida por aproximadamente 50 pessoas, que tomaram posse do curral da fazenda e mantém acampados no local.

A Empresa Maxfort Security tem sede em Novo Progresso, com profissionais altamente qualificado e treinados.

Leia mais>Polícia Militar Tática e DECA Especializada da Polícia Civil já se encontra na área de conflito agrário invadida por sem terra em Novo Progresso

*CLIMA TENSO -Conflito Agrário – Produtores rurais investem em segurança armada contra grilagem de terras em Novo Progresso

O monitoramento foi reforçado nas proximidades da Fazenda HEBROM localizada aproximadamente a 10 Km da BR 163 nas proximidades do distrito de Vila Isol, no município de Novo Progresso.

A propriedade teve a sede invadida há onze dias.

Segundo Andre Cordeiro, proprietário da Maxfort Securit, ao menos 50 pessoas que estão no local, o monitoramento até que uma solução pacífica resolva o impasse, os invasores pressionam o INCRA para criar um assentamento no local, o dono da propriedade procurou a justiça para resolver a invasão,disse.

Segundo a informação os invasores são de diversos locais, Novo Progresso, Castelo de Sonhos e de outros estados, eles estão alojados no curral que foi invadido. Os homens da “Maxfort Security” montaram um bloqueio na porteira da fazenda e impedem a entrada e saída das pessoas, as Polícia Militar (PM) e Civil também monitoram o conflito e estão no local. A Polícia monitora a região até que os donos da fazenda tomem as providências legais para retirada das famílias.

Segundo o Gelson Dill (MDB) Prefeito de Novo Progresso o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) informou que não apoia a invasão. Por isso, o terreno não poderia ser invadido e ser transformado em assentamento, como os invasores reivindicam.

Segurança privada – A segurança privada tem diversas áreas de atuação, abrangendo uma variedade de setores e necessidades. Algumas das principais áreas de atuação da segurança privada incluem: Segurança Patrimonial: Proteção de propriedades, instalações comerciais, industriais e residenciais contra roubo, vandalismo e outros danos.

A segurança privada é um pilar fundamental na proteção de patrimônios, pessoas e informações. Logo, sua regulamentação atualizada torna-se uma ferramenta coercitiva e necessária para assegurar a eficácia e a integridade dos serviços prestados.

