Mansão de Cristiano Araújo é alvo da Justiça para penhora de bens

O objetivo é garantir o pagamento de uma dívida retroativa referente à pensão alimentícia do filho. | Igo Estrela/Metrópoles

De acordo com informações, a dívida de 2019 soma R$ 88,5 mil

Oficiais de justiça estiveram na segunda-feira (8) na casa de Cristiano Araújo, para cumprir uma ordem judicial para penhora de bens. O objetivo é garantir o pagamento de uma dívida retroativa referente à pensão alimentícia do filho que o ex-deputado federal tem com a ex-mulher, Mariana Lovis. A casa onde vive o ex-deputado distrital, ficou bastante movimentada. Como o processo envolve uma criança, corre em segredo de Justiça.

A movimentação chamou a atenção da vizinhança após um caminhão de pequeno porte estacionar na frente da mansão, localizada no Lago Sul. Vários bens materiais foram colocados no veículo.

Em janeiro deste ano, foi revelado que uma briga judicial resultou em uma autorização para arrombamento da residência, caso o oficial de Justiça não fosse recebido pelos moradores da casa.

Com o aval da Justiça, será possível garantir itens a fim de pagar o débito em aberto, que se refere a uma diferença entre o valor antigo e o atual da pensão que Cristiano paga mensalmente. De acordo com informações, a dívida de 2019 soma R$ 88,5 mil.

A decisão é do juiz Marco Antônio do Amaral e foi expedida no último dia útil antes do recesso de fim de ano do Judiciário, em 18 de dezembro de 2020. Anteriormente, a Justiça havia tentado, sem sucesso, encontrar dinheiro ou bens em nome de Cristiano Araújo, que é integrante de uma família de empresários e foi deputado distrital por três mandatos, de 2007 a 2018.

Com informações Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...