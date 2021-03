Jovem é morto a tiros em terreno baldio, em Oriximiná, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As polícias Civil e Militar foram acionadas por populares logo que o corpo de Dudu foi encontrado por moradores das proximidades, e estiveram no local levantando informações e pistas que possam levar ao autor dos disparos.

Vítima identificada como Eduardo Cardoso, 26 anos, foi alvejada com ao menos 3 tiros. Adolescente de 13 anos é principal suspeito do homicídio.

