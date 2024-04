Accor participa do UrbanShift Latin America Forum em Belém, no Pará

Ilan Cuperstein, Cláudia Silva Jacobs, Guilherme Borges, Tomás de Lara e Antonietta Varlese – (Foto:Divulagação Ascom Acoor)

A Accor, líder global em hospitalidade, reforçou seu compromisso com a sustentabilidade e a colaboração entre setores durante sua participação no UrbanShift Latin America Forum, uma conferência dedicada a explorar o papel das cidades na transição para um futuro equitativo, sustentável e habitável para todos. O evento, realizado de 16 a 19 de abril no Grand Mercure Belém, reuniu executivos dos mais diversos segmentos e conectou cidades de toda a América Latina.

Em parceria com a C40 Cities, uma rede global de quase 100 prefeitos das principais cidades do mundo unidos em ações para enfrentar a crise climática, o evento discutiu as colaborações entre empresas e cidades e seu potencial para apoiar projetos que reduzem os danos climáticos.

Zöe Fitzgerald, Head of City-Business Engagement na C40 Cities, comenta sobre os temas discutidos no fórum, a partir de insights do recente relatório desenvolvido pela C40 e Systemiq. “Para alcançar os nossos objetivos climáticos, as cidades devem estabelecer parcerias sólidas com o setor privado. Os hotéis, enquanto motores econômicos e um dos principais emissores de carbono, devem desempenhar um papel fundamental com parcerias locais para promover ações climáticas. À medida que as nossas cidades procuram gerir o aumento do turismo, a colaboração entre a indústria hoteleira e os governos municipais é fundamental para garantir que isso seja feito de forma sustentável e inclusiva. No Fórum UrbanShift Latin America, tivemos o prazer de reunir cidades, empresas e partes interessadas para discussões interativas explorando oportunidades colaborativas no turismo, promovendo a resiliência climática e desenvolvendo bons empregos verdes.”

Antonietta Varlese, SVP de Sustentabilidade e Comunicação da Accor Américas na divisão Premium, Midscale & Economy, representou a empresa no painel de discussão sobre “Aliança Climática Cidade-Empresa sobre Turismo Sustentável”. Ao lado de outros painelistas, incluindo Tomás de Lara, Cofundador do Sistema B e Cities CANB, Guilherme Borges, Vice-Presidente da Orla Brasil e Cláudia Silva Jacobs, Coordenadora de Comunicações da Empresa Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, Antonietta destacou a importância da colaboração público-privada para promover práticas de turismo responsáveis e sustentáveis. “Em um mundo cada vez mais consciente da importância de boas práticas relacionadas ao meio-ambiente, a colaboração entre iniciativa pública e privada é crucial. A harmonia entre esses setores é essencial para facilitar interesses comuns através de regulamentações eficazes, incentivos, apoios e responsabilidades claras”, pontuou a executiva.

Painel Aliança Climática Cidade-Empresa sobre Turismo Sustentável no UrbanShift Latin America Forum

No debate, que foi liderado por Ilan Cuperstein, Diretor Regional da América Latina do C40 Cities, os participantes discutiram estratégias colaborativas para impulsionar o turismo urbano sustentável e criar empregos verdes. Reconhecendo o papel crucial dos hotéis na mitigação da crise climática, conforme indicado pelo relatório apresentado, destacou-se a necessidade de ampliar a cooperação entre hotéis e cidades para alcançar impacto significativo.

A Accor valoriza esses diálogos como fundamentais para reforçar seu compromisso com o turismo sustentável e alcançar suas metas de net zero, contribuindo para a neutralização global de carbono até 2050.

