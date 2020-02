Mantenedor de faculdade do Pará é assassinado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Professor Amintas, mantenedor da Escola Madre Celeste (Esmac), ainda chegou a ser socorrido e levado para um hospital particular de Belém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da madrugada desta quinta-feira (6).

Amintas José Pinheiro, de 62 anos, foi assassinado na noite da última quarta-feira (5). A vítima, que é esposo da deputada estadual Nilse Pinheiro (PRB-PA), foi abordado por dois homens em moto, na avenida Centenário, perto do Conjunto Catalina, no Mangueirão.

