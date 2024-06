Maradona: Justiça apreende ‘Bola de Ouro’ que seria leiloada

(Photo by Pascal GEORGE / AFP) (Photo by PASCAL GEORGE/AFP via Getty Images) – Legenda: Maradona com a Bola de Ouro da Copa de 1986

Troféu de Maradona, que estava prestes a ser leiloado, foi proibido de ser vendido e ficará apreendido até que a questão seja resolvida.

“Ficamos satisfeitos com esta decisão que atende às nossas demandas e tranquiliza meus clientes. No prazo de três meses estabelecido, apresentaremos as alegações pertinentes”, afirmou em entrevista à “EFE” Gilles Moreu, advogado dos cinco herdeiros de Maradona.

O advogado, no entanto, disse esperar “uma batalha legal longa” até que seja determinado quem é o proprietário do troféu, pois há dois processos em curso, um na via penal e outro na civil.

Segundo o “Olé”, o objeto estava em posse de um colecionador chamado Abdelhamid B., que era considerado o proprietário legal do troféu na França. Isso porque ele teria adquirido de boa fé – sem saber que se tratava da Bola de Ouro – e porque se passaram três anos sem que ninguém da família Maradona o reclamasse.

Fonte: Portal Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2024/15:53:57

