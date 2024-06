Secretário da Sesai e mais de 700 lideranças indígenas do oeste do Pará participam de audiência para melhorar serviços de saúde

Indígenas do oeste do PA pedem melhorias na saúde durante audiência — Foto: Kamila Andrade/g1

A audiência acontece durante todo o dia desta quinta-feira (6) em Santarém.

Durante todo o dia desta quinta-feira (6), na sede do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns (CITA) está ocorrendo uma audiência pública com os povos indígenas do oeste do Pará. O encontro tem como destaque a presença do secretário da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba.

De acordo com o vice-coordenador do Cita, Lucas Tupinambá, os líderes e representantes dos povos indígenas do Pará uniram forças em prol de melhorias na precária situação da saúde dentro do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI), sediado em Belém. A preocupação é com a falta de dignidade no atendimento médico para essas populações, que habitam as margens dos rios.

“Nós estamos aqui com o secretário e esperamos sair dessa audiência com algo concreto, algo que possa verdadeiramente proporcionar dignidade à saúde de nossa população”, afirma um dos líderes presentes. “É fundamental que o Secretário da SESAI venha ouvir as demandas de nosso povo, e é gratificante que este dia seja hoje, aqui no CITA”, disse Lucas Tupinambá.

O evento reúne aproximadamente 700 lideranças das aldeias do Baixo Tapajós, além de representantes de diversos outros povos indígenas. Para a coordenação do CITA, trata-se de um momento histórico, especialmente considerando que estão à frente da gestão há apenas quatro meses.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2024/16:10:31

