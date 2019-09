Menor’ flagrado fumando em estádio de futebol tem 36 anos

(Foto:Reprodução Twitter)-A semelhança do homem com uma criança chamou a atenção de internautas

No domingo (8), um flagra durante um jogo de futebol viralizou. Nas imagens, um “menor” aparecia fumando ao lado de outra criança. No entanto, o fumante é um homem de 36 anos.

O jogo era um amistoso beneficente entre Fenerbahçe e Bursaspor, disputado na Turquia, que buscava arrecadação de fundos para a luta contra o câncer.

A TV local responsável pelo flagra foi atrás do “menor” fumante e descobriu que ele tinha 36 anos. O homem com “cara de criança” estava com o filho e levou o garoto – os dois uniformizados com as cores do Bursaspor – para acompanhar a partida.

Hier raucht Kenan Vatansever, 36-jähriger Fan von #Bursaspor. Ich habe ihn gefragt, wie es ist, wie ein Kind auszusehen: https://t.co/C4r929Q3in pic.twitter.com/vWzy7SlBVx — Lars Wienand (@LarsWienand) September 10, 2019

Por:Redação Integrada com informações de Metro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...