Maranhense ‘Ronny Bala’ morreu após acidente em trilha de motocicleta no Pará

Empresário maranhense sofre acidente em trilha de motocicleta no Pará — Foto: Divulgação/Redes Sociais

Acidente aconteceu no domingo (2) percurso da 19° Trilha do Grão, em Dom Eliseu; Empresário é natural Itinga do Maranhão, distante 621 km de São Luís

O empresário maranhense Roneilson Miranda, de 27 anos, conhecido como ‘Ronny Bala’ morreu na tarde desse domingo (2) após um acidente no percurso da 19° Trilha do Grão, em Dom Eliseu, município a 450 km de Belém, no Pará.

De acordo com testemunhas, Roneilson colidiu frontalmente contra a motocicleta de um outro competidor, identificado apenas como Magno, que também teve ferimentos graves. Com o impacto, a vítima não resistiu e morreu no local. O outro competidor foi socorrido e encaminhado para Imperatriz, na Região Tocantina do Maranhão.

Ronny nasceu no município de Itinga do Maranhão, distante 621 km de São Luís, onde era empresário no ramo de veículos automotores e martelinho de ouro.

