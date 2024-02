Marido de secretária de Urbanismo de Ananindeua morre em acidente na BR-316

Acidente foi registrado na manhã deste domingo (4), no trecho que liga Castanhal à Santa Maria do Pará.

Um motociclista, identificado como Fhillipe Novaes, morreu na manhã deste domingo (4) em um acidente de trânsito na BR-316, trecho entre os municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, nordeste paraense. Segundo as informações preliminares, a moto teria colidido com a parte traseira de um veículo maior. Ele é marido da secretária de Urbanismo de Ananindeua, Adriana Cardoso.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o acidente. A vítima ficou caída na pista próximo à entrada da rodovia que liga a cidade de São Domingos do Capim. O carro vermelho foi parar no acostamento. No local era possível notar várias partes dos dois veículos que ficaram jogadas pela pista. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o atendimento das vítimas que sobreviveram. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do carro de passeio.

Segundo o 5º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local apurando as informações sobre o acidente e sobre a vítima mortal. As informações preliminares são que Fhillipe Novaes é gerente de uma concessionária em Belém e esposo da Dra. Adriana Cardoso, secretária de Serviços Urbanos de Ananindeua.O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou “que o motociclista morreu no local e a condutora do carro foi encaminhada para atendimento médico”. Também em nota, a Polícia Civil informa que solicitou perícias para apurar o acidente, que será investigado pela Delegacia de São Francisco do Pará

Em suas redes sociais, o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, lamentou a morte de Fhillipe: “Eu e Alessandra recebemos com imensa tristeza a notícia da partida, tão repentina, do nosso amigo Fhillipe Novaes, marido da nossa secretária de urbanismo, @draadrianacardoso. Nossos sentimentos por essa grande perda! Pedimos a Deus que conforte os corações dessa família enlutada”.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2024/17:57:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...