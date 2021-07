Pará é o 5º Estado “mais feliz” do país; veja o ranking!

O ranking avaliou a taxa de inflação e a média de desemprego do último ano | Bruno Cecim/Agência Pará

O Estado paraense, na primeira pesquisa, em 2013, estava na 9ª posição

O que seria “felicidade” para você? Estar bem de saúde, manter um bom relacionamento com as pessoas ou ter sucesso profissional? Se para as pessoas seria um pouco desses e outros ingredientes, para um Estado nada é mais satisfatório do que oferecer bem-estar para a população.

Ao menos é o que aponta um levantamento do economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que mostra quais são os estados brasileiros “mais felizes”, considerando a taxa de inflação e a média de desemprego no último ano (quatro trimestres).

O Pará está na lista e emplaca o quinto lugar. O Estado paraense, na primeira pesquisa, em 2013, estava na 9ª posição, mas apresentou um salto para a 5ª posição em 2021, com um índice de 16,10%.

Quem lidera o ranking pela segunda vez é Santa Catarina. Em 2013, o estado apresentava um índice de 9% e em 2021, apesar de liderar a colocação, o índice de infelicidade aumentou para 10%.

A nível mundial, porém, a situação não é positiva para o Brasil, que, entre os 38 países, figura na segunda pior posição (19,83%), atrás apenas da Turquia (26,28%), como o país mais infeliz do mundo.

Com informações do portal ND+

