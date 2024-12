Marido, mulher e sogra são presos em Parauapebas acusados de matar idoso no Tocantins

(Foto: Reprodução) – Na última sexta-feira (6), uma operação policial conjunta resultou na prisão de quatro suspeitos de envolvimento no homicídio de Rafael de Oliveira, ocorrido em 30 de novembro de 2024, na cidade de Ananás, no Estado do Tocantins.

A vítima teria ateado fogo na entrada de uma padaria de propriedade dos suspeitos, entretanto ele estava em surto psicótico.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso tinha sido diagnosticado com esquizofrenia quando incendiou a entrada do comércio, que fica no centro de Ananás, não estava consciente das suas ações. O fogo destruiu um tapete e outros objetos da padaria.

Ele usou óleo diesel para produzir as chamas e na ação, sem ter consciência do ato, acabou sofrendo queimaduras de 2º e 3º, segundo o delegado, Carlos Eduardo Estrela, responsável pela investigação.

“Logo após esse fato, a vítima começou a andar pelas ruas da cidade com o corpo parcialmente queimado e completamente despido, quando chegou ao Terminal Rodoviário da cidade”, explicou o delegado.

Ao saberem do incêndio, o homem de 34 anos e o cunhado, um adolescente de 16 anos, perseguiram Rafael pela cidade e, armados com pedaços de madeira, atacaram a vítima. Rafael recebeu vários golpes na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Mas antes de saírem em busca do idoso, a polícia apurou que a mulher de 33 anos foi até a casa da mãe e do irmão adolescente, para que todos punissem o autor do incêndio. O jovem se armou com uma cadeira de madeira que estava na padaria, material usado para a agressão.

Para a polícia, mesmo que mãe e filha não tenham participado das agressões que levaram o idoso à morte, elas auxiliaram para que o homem e o adolescente fossem atrás de Rafael.

Em Parauapebas, sudeste do Pará, foram detidos Ronilson Ferreira de Sousa, Gillainny Silva Santos, Maria da Paz Silva e apreendido o adolescente A.L.R.S., de 16 anos de idade.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, com a participação das equipes da Delegacia de Furtos e Roubos, Delegacia de Homicídios e do Plantão da 20ª Seccional de Parauapebas. A operação contou também com o apoio da 18ª Delegacia de Polícia de Ananás e do 17º Batalhão de Polícia Militar do Pará. As prisões ocorreram no Bairro Nova Carajás, em Parauapebas, e cumpriram mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo Único de Ananás-TO.

Os suspeitos foram capturados em razão da investigação que apontou seus respectivos envolvimentos no homicídio de Rafael, cuja morte gerou grande repercussão na cidade. Todos os detidos estão à disposição da Justiça, aguardando os próximos desdobramentos do caso.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2024/14:39:35

