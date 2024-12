Fórum discute avanços dos mecanismos de mitigação às mudanças climáticas no Pará

(Foto: Fernando Sette / Divulgação) – Evento realizado pela Semas em Belém vai abordar temas como a revisão do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) e gestão dos recursos hídricos do Estado

A sexta edição do Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática (FPMAC), que reúne órgãos do poder público estadual e federal, instituições privadas e entidades do terceiro setor, será realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) nos dias 12 e 13 de dezembro. O objetivo do Fórum é apresentar as conquistas alcançadas em 2024 em ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. O evento ocorrerá a partir das 9h, na Semas Bosque – Travessa Lomas Valentinas, nº 2100, bairro do Marco, em Belém. Para participar é necessário apenas fazer a inscrição gratuita no local.

Entre os assuntos que serão abordados durante o evento está a Lei nº 10.750, de 31 de outubro de 2024, que institui o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), substituindo o decreto estadual nº 941, de 3 de agosto de 2020, que criou o Plano. A revisão pública aprimorou os componentes transversais do plano, como Força Estadual de Combate ao Desmatamento, o Programa Regulariza Pará, o Programa Territórios Sustentáveis, o Plano Estadual de Bioeconomia, o Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e o Sistema Jurisdicional de REDD+, este último em desenvolvimento.

Outras temáticas que serão debatidas vão envolver as ações do programa Regulariza Pará, a política de Gerenciamento Costeiro, o Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa, Plano de Bioeconomia, o Monitoramento Hidrometeorológico, além da Política Estadual de Recursos Hídricos do Pará, apresentando os princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos de gestão dessas iniciativas.

“As mudanças climáticas dominam a agenda global, mobilizando os líderes mundiais. O Governo do Pará envolve na gestão climática diversos setores do Estado, da sociedade civil e da administração pública, como povos indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas, produtores rurais, o setor privado como um todo, universidades e prefeituras. Como sede da COP 30, o Pará, nós, estamos sob os olhares do mundo ainda mais. Estamos a menos de um ano desse grande evento, logo, espaços como o do Fórum Paraense de Clima servem para que as nossas ações sejam bem executadas e para manter uma comunicação, sempre estando abertos para essa participação social”, destaca o titular da Semas, Raul Protazio Romão.

Serviço – Fórum Estadual Mudanças e Adaptação Climática (FPMAC), entre os dias 12 e 13 de dezembro (quinta-feira e sexta-feira), a partir de 09h, na Semas Bosque – Travessa Lomas Valentinas, nº 2100, bairro do Marco, em Belém.

Fonte: Lucas Quirino – Ascom Semas – Igor Nascimento (SEMAS) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2024/14:35:35

