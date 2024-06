Marinha apreende comboios irregulares com cargas de madeira no nordeste do Pará

(Foto: Reprodução/Marinha do Brasil)- Durante fiscalização de rotina nos rios da região, no domingo (09), a Marinha do Brasil apreendeu três comboios de embarcações que transportavam madeira, em Belém (PA). O primeiro comboio, formado por um empurrador e três balsas, carregava cerca de 2.000m³ de toras de madeira, nas proximidades da Ilha das Onças. O segundo era formado por dois empurradores e duas balsas carregadas com cerca de 1.000m³ de toras de madeira; já o terceiro comboio era formado por dois empurradores e três balsas carregadas com cerca de 1.500m³ de toras de madeira, ambos nas proximidades do Furo do Carnapijó.

Após a inspeção naval realizada nos três comboios, militares da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) constataram que todos apresentavam irregularidades que comprometiam a segurança da navegação. Verificou-se, dentre as irregularidades, que um dos empurradores não apresentava condutor habilitado nem documentos da embarcação, como a inscrição do empurrador; e, em todos os comboios, as balsas apresentavam excesso de carga. Os comboios foram apreendidos.

O primeiro comboio foi conduzido pela CPAOR para o porto Brucutu; o segundo, para o Distrito Industrial de Ananindeua; e o terceiro para Santa Bárbara do Pará. Foi solicitado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade que realizasse a conferência das cargas e demais ações cabíveis.

A Marinha do Brasil coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantâneas), para fazer denúncias e informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ao meio hídrico.

Fonte: O Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2024/16:44:12

