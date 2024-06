Marrone perdeu parte da visão por causa do glaucoma

(Imagem: Reprodução/Instagram)- Marrone já havia perdido parte da visão quando foi diagnosticado com glaucoma, afirmam os oftalmologistas que o operaram na segunda-feira (17).

A visão periférica do cantor ficou comprometida. Em entrevista coletiva transmitida pela TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás, o médico José Beniz Neto explicou o que isso significa: “Não é a visão central que você está vendo as letras na televisão, ou vendo o que o Detran pede para você ler na hora do exame”.

Marrone conseguirá seguir sua rotina normalmente. “Houve uma certa perda de campo visual, mas que é compatível com ele levar uma vida normal, continuar fazendo sua profissão, seus shows, sem problema algum, desde que não haja progressão desta doença”, diz o oftalmologista Francisco Eduardo Lima.

Ele vai precisar fazer acompanhamento com os médicos. Mesmo depois da cirurgia, o glaucoma pode voltar a progredir.

Os médicos alertam para a falta de sintomas da doença. “Não tem coceira no olho, não tem olho vermelho, não tem nada. Esse é o glaucoma mais perigoso, que ele durante anos vai roubando a sua visão e depois não devolve”, conta José Beniz Neto.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2024/10:10:31

