Foragido é preso após roubar e tentar estuprar idosa, em Santa Izabel

(Foto: Reprodução)- Um foragido foi preso pela Polícia Militar acusado de ter roubado objetos e de ter tentado estuprar uma idosa, de 64 anos, no município de Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém. O fato ocorreu no início da noite de terça-feira (18).

Por volta das 18h30min, policiais militares do 12⁰ Batalhão receberam informações de que um criminoso tinha sido detido por populares na comunidade Canaã, onde ocorreu um roubo e uma tentativa de estupro. Segundo populares, o acusado Danilo da Silva Cordovil, de 41 anos, invadiu uma casa e roubou um relógio e um aparelho celular. Após o roubo consumado, utilizando uma faca, o ladrão ameaçou a dona da casa dizendo que ia estuprá-la. A idosa teve suas roupas retiradas e foi amarrada na cama.

O estupro só não aconteceu porque a filha da vítima chegou e começou a gritar pedindo socorro, espantando o criminoso que correu, porém foi detido por moradores da área. O acusado ainda conseguiu sair das mãos dos moradores, porém foi logo localizado e preso por uma guarnição da Polícia Militar. O aparelho celular da vítima foi recuperado. O relógio não foi encontrado.

Segundo a PM, Danilo da Silva Cordovil tinha saído da cadeia para fazer um curso e não retornou, sendo assim considerado foragido. Danilo foi ouvido na Delegacia de Santa Izabel e depois encaminhado para o presídio para ficar no regime fechado respondendo pelos crimes de roubo, ameaça e tentativa de estupro.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2024/10:19:16

