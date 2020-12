Matadouro Municipal é inaugurado em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O prefeito Macarrão e o Padre José Vianna realizaram o descerramento da fita inaugural com a presença do secretário Municipal de Agricultura, Obras, empresários e sociedade civil organizada.

“Estamos há vida toda sonhando com essa grande obra. Precisamos dessa parceria para que o Matadouro de Novo Progresso possa servir aos munícipes com qualidade”, relatou o prefeito Macarrão.

A prefeitura municipal inaugura este abatedouro, a fim de abater corretamente os animais na quantidade que a população do município consome. O plano, verdadeiramente, vai garantir o abate e a devida distribuição da carne com a qualidade que a população precisa”, explicou o Prefeito.

You May Also Like