Mato Grosso é o primeiro a implementar rastreabilidade total de produção madeireira

Mato Grosso é o primeiro a ter todo o saldo de madeira do Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora 2.0) totalmente rastreável, e integrado ao sistema federal, o DOF+ Rastreabilidade.

O software atende às exigências nacionais e internacionais de rastreabilidade, e garante ao mercado que o produto florestal tem origem lícita e pode ser comercializado.

Ele também possibilitou a implementação efetiva da cadeia de custódia e rastreamento do produto florestal desde a extração da madeira, até a destinação final. Outra vantagem é a possibilidade de auditoria no próprio sistema, que melhora a disposição das informações e permite acesso aos órgãos de Controle. O sistema começou a operar em 19 de maio.

Em outros Estados, apenas as novas explorações madeireiras, a partir da implantação do DOF+, em dezembro de 2022, têm rastreabilidade. Nestes casos, os saldos antigos continuam sendo transacionados sem rastreabilidade. Conforme a superintendente de Gestão Florestal da Sema, Suely Bertoldi, para que isso fosse possível, foi essencial que o estado tivesse o seu sistema próprio e investido no aprimoramento do Sisflora.

“Hoje todas as guias florestais para transporte e exportação de madeira emitidas em Mato Grosso estão integradas e sincronizadas com o sistema federal, dando mais segurança para todos os mais de três mil empreendimentos que atuam no estado”, afirma.

O sistema está funcionando com a rastreabilidade integral do estoque de madeira para mais de 1,8 mil empreendimentos madeireiros. Para utilizar o novo sistema, é necessário o recadastramento do empreendimento e já ter sido analisado pela equipe da Sema.

Por meio dele, o Estado atende também à Resolução 497 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que prevê procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem nativa.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/202309:01:21

