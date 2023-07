Homem é alvejado a tiros após ameaçar pessoas com facão em Uruará (PA)

Homem foi socorrido por uma equipe de policiais militares. (Foto: Reprodução)

De acordo com informações, André levou 3 tiros de espingarda, permanece internado no Hospital Regional Público da Transamazônica em Altamira

Uma tentativa de homicídio foi registrada na zona rural de Uruará (PA) na tarde do último sábado (01) em um torneio de futebol, o caso aconteceu no travessão do km 200 norte. De acordo com informações a vítima não identificada, de posse de um facão estaria ameaçando populares durante torneio de futebol na Comunidade Santa Fé.

Uma guarnição da Polícia Militar atenderam a ocorrência e fizeram o resgate do homem baleado. Segundo a polícia, por volta das 16:20h uma mulher ligou informando que no travessão km 200 norte, a aproximadamente 65 km da cidade de Uruará, na Vila Santa Fé, um homem de posse de um facão estava ameaçando moradores em um torneio de futebol naquela comunidade.

No local, os policiais se depararam com o cidadão autor das ameaças atingido por 03 disparos de arma de fogo tipo espingarda. Segundo a policia, nenhum morador soube informar quem teria efetuado os disparos.

O homem, foi socorrido com vida pela equipe policial, sendo que não foi possível acionar o SAMU.

O mesmo foi encaminhado para o Hospital Municipal de Uruará e devido a gravidade dos ferimentos, imediatamente ele passou por procedimento cirúrgico e posteriormente foi encaminhado para o Hospital Regional Público da Transamazônica em Altamira (PA) na madrugada deste domingo, 02.

De acordo com o que os moradores da Vila Santa Fé, o cidadão ferido estava a pouco tempo na comunidade e prestava serviço em uma propriedade rural local e era conhecido apenas pelo prenome de André.

Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/08:50:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...