MC Pipokinha recebe sexo oral de uma fã no palco; vídeo

O ato sexual explícito e público dividiu opiniões nas redes sociais (Reprodução/Redes Sociais)

A mulher ainda tira a roupa durante o show para iniciar o ato sexual

A MC Pipokinha, marcada pelas performances “proibidonas”, voltou a causar nas redes sociais, após viralizar um vídeo em que a artista aparece recebendo sexo oral de uma fã no palco durante um show. O local da apresentação não foi identificado.

Assista:

🚨 O OFÍCIO: POLÊMICA: VEJA: Durante show, mulher fica nua e faz sexo em oral em MC Pipokinha pic.twitter.com/r1A3lrw2k6 — O OFÍCIO (@OOFICIOBR) March 6, 2023

As imagens mostram desde o momento em que a MC recebe a fã no palco. Logo depois, a moça tira a roupa em frente ao público e inicia o ato sexual com Pipokinha, que estava deitada no chão. Em seguida, é a vez da cantora beijar os seios da mulher.

O ato sexual explícito e público dividiu opiniões nas redes sociais. “Se as duas gostam, não tem problema nenhum”, afirmou um fã da MC Pipokinha no Twitter. “Gente, isso já passou do limite há muito tempo”, escreveu uma crítica da atitude.

Até a funkeira MC Carol repercutiu o assunto em tom de ironia: “Gente, é só atuação e o trabalho dela. Respeitem”, escreveu, em referência a um outro vídeo que viralizou, que mostra Pipokinha emocionada e se defendendo das críticas. “Esse é o meu trabalho, não sou uma vagabunda”, disse

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2023/10:18:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...