MDS alerta: Bolsa Família não está exigindo cadastro por biometria

Foto: Reprodução | Famílias beneficiárias do Bolsa Família não precisam comparecer ao CRAS para cadastrar a biometria. O MDS reforça que não há nenhuma ação desse tipo atualmente

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que não está sendo realizada nenhuma ação de cadastramento ou atualização cadastral por biometria nos CRAS para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF).

Notícias falsas têm circulado na internet e nas redes sociais afirmando que as famílias devem ir ao CRAS para cadastrar a biometria, alegando que se trata de um procedimento obrigatório. Essa informação é falsa.

O MDS reafirma que os canais oficiais de comunicação com as famílias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Bolsa Família.

No caso de estratégias adicionais, como envio de SMS ou mensagens via WhatsApp, o MDS informa previamente estados e municípios por meio dos canais oficiais.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações da Assessoria de Comunicação – MDS

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

