Médico cubano é encontrado morto no Pará

Médico cubano é encontrado morto em Melgaço no Pará

Polícia Civil informou que não há sinais de violência no corpo

(Foto: Divulgação) -O médico cubano identificado como Ramon Rodrigues, que estava desaparecido há três dias, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (16) dentro do kitnet onde morava no município de Melgaço, no Marajó.

Segundo informações da Polícia Civil, não há sinais de violência no corpo, que foi achado em estado de decomposição. O corpo de Ramon Rivera está sendo removido para Belém ainda hoje. O médico atuava no programa ‘Mais Médicos’, do Governo Federal.

Por: Portal ORM 16 de Agosto de 2018 às 11:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...