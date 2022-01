Morre ex-deputada estadual do Pará Suleima Pegado

Suleima morreu no Rio de Janeiro (Foto:Reprodução)

Ela também foi secretária de Estado e integrou o Sistema Fiepa

A ex-deputada estadual pelo PSDB do Pará Suleima Pegado morreu nesta segunda-feira (10), no Rio de Janeiro. Ela também foi secretária de Estado no governo de Simão Jatene e trabalhou na divisão técnica do Sesi Pará e foi ex-presidente do Detran/PA.

O Sistema Fiepa postou uma nota de pesar: “O Sistema Fiepa lamenta o falecimento de Suleima Fraiha Pegado, que trabalhou na divisão técnica do Sesi Pará, foi diretora do Sebrae Pará, deputada estadual e secretária de Estado. Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento tão difícil”.

O deputado federal Joaquim Passarinho (PSD) também lamentou a morte de Suleima: “Com pesar recebo a notícia do falecimento da amiga e ex-deputada estadual, Suleima Pegado. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares”.

