Médico paraense é convocado para a Seleção Brasileira

Luiz Mourão nasceu em Belém e trabalha no Santos desde 2019 (Foto:| Divulgação)

Odoutor paraense Luiz Fernando Ribeiro de Miranda Mourão, de 31 anos, foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o período de preparação da Seleção Brasileira Sub-18 na Granja Comary, que será realizada entre os dias 4 e 12 de outubro. Atualmente, ele é médico das categorias de base do Santos.



| (Foto: Santos)

Nascido em Belém, no dia 26 de maio de 1989, e morando em São Paulo desde 2016, ele se formou em Medicina na Universidade Federal do Pará (UFPA) no ano de 2014. Além disso, ele é Médico do Esporte pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFM-USP) e pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) e especialista em nutrição esportiva pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP). No Peixe, ele trabalha desde 2019.

“Acho que o sentimento é igual ao de qualquer pessoa que trabalha com o futebol. Dentro da minha área, a gente também pode considerar que poder participar de uma convocação de Seleção é o ápice para o médico do esporte. É um grande prazer poder representar a minha instituição, o Santos FC, em uma convocação, junto com os outros atletas do Clube que foram convocados. Vai ser tudo mais fácil pela nossa convivência na rotina do Santos e agora também nesse período de convocação dentro da Seleção. É uma satisfação enorme poder representar nosso país, representando também o trabalho que é feito nas Categorias de base do Santos FC”, disse o médico ao site do clube paulista.

Por: Kaio Rodrigues

