Novo Progresso-Veículo abandonado é resgatado com restrição de roubo em Santa Julia

O veículo CrossFox, cor branca, placa OBG-1577, estava com restrição de busca e apreensão, não podendo está circulando em via pública. (Foto:Divulgação PM)



Policiais militares receberam denúncia anônima por volta das 20h40mn desta da segunda-feira 4 de outubro de 2021 que havia um veículo abandonado próximo ao posto de combustível, na comunidade Santa Júlia (distante 35km de Novo Progresso), e que de imediato os militares se deslocaram para o local e constatou a veracidade do fato.

No local, os policiais encontraram abandonado um carro CrossFox, cor branca, placa OBG-1577 de cor branca. Foi verificada no sistema e constatado que o mesmo estava com restrição de busca e apreensão, não podendo está circulando em via pública.

A Delegacia de Polícia e o Órgão de Trânsito (DITRANP) foram informados para que se tomasse os procedimentos legais cabíveis.

O Ditranp tomou a frente, foi até o local e removeu o veículo para o pátio, pois o mandado de buscar e apreensão era da área cível.

