Médicos conseguem reconstituir mão de fotógrafa paraense e ela não irá perder o membro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A fotógrafa corria riscos de perder a mão após o acidente sofrido na manhã de domingo (23), em Bragança, quando o membro ficou preso na roda traseira de uma motocicleta após sua roupa engatar no pneu, fazendo com que a mão fosse puxada para baixo da estrutura, o que ocasionou uma fratura exposta. A profissional chegou a postar um vídeo no Facebook contando o caso.

You May Also Like