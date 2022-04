Mega iate de 146 metros, com ‘pista de pouso’ e avião inclusos, é avistado no Brasil

(Foto de Timur Bozca) – Uma embarcação de luxo chamou a atenção nos últimos dias no Brasil, não apenas pelo seu tamanho, mas pelo que ela levava, incluindo um avião.

O que de longe parece ser um navio semissubmergível de carga, de perto se destaca como uma embarcação de luxo, com vidros chamativos no deck e muito espaço, até para uma “pista de pouso” e o avião que a utiliza.

Construído no Japão como Super Servant 3, este navio nasceu como cargueira, de fato, mas, em 2017, foi comprado por um estaleiro turco que, em parceria com o designer local Timur Bozca, fez uma completa transformação a pedido de um bilionário misterioso, que até hoje não teve seu nome revelado. (A informação e do Portal aeroin.net)

Rebatizado de OK, o navio tem 146 metros de comprimento e conta até com uma grua para ajudar no carregamento de cargas e equipamentos. A ponte do navio é que sofreu mais alterações externas, com uma modernização e decoração VIP, 20 cabines para convidados além de uma cabine master para o dono, com visão de 360º.

No deck principal, foi construída uma quadra de tênis nas proporções reais, além de uma quadra de golfe. Apesar do mini-complexo esportivo, o deck ainda é submersível, tendo espaço para entrada de um veleiro, de uma lancha, além de um avião.

Esse mesmo mega iate, talvez o mais diferente do mundo, chegou perto do Brasil nesta semana, e foi filmado de fora a partir de outra embarcação. No vídeo abaixo, é possível ver a aeronave Cessna C208 Caravan Amphibian, que pousa na água e entra taxiando no navio, estacionada dentro do iate, ao lado de uma enorme lancha.

Segundo dados da página de rastreamento de navios Vessel Finder, o OK está próximo do Rio de Janeiro desde o final do mês passado. No vídeo, é possível ver também uma bandeira do Brasil hasteada no mastro. Ainda não se sabe o que o luxuoso iate e seu misterioso dono vieram fazer por aqui.

Abaixo, um outro vídeo que mostra o conceito da embarcação.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/04/2022/07:37:57

