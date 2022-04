Ministério da Justiça deflagra ação para proteger “Território Indígena Xipaia” no Pará

A líder indígena Juma Xipaya – (Foto:Reprodução ) – Reserva teria sido invadida para a prática de crimes ambientais

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que deflagrou nesta sexta-feira (15) uma operação para proteger o Território Indígena Xipaia, no município de Altamira (PA), invadido por criminosos que estariam cometendo crimes ambientais nessa região.

“Recebemos a denúncia na noite de ontem [14] e imediatamente começamos os preparativos ainda de madrugada para o envio das equipes que protegerão essa área em que está a aldeia Karimãa, da etnia Xipaia”, informou o chefe do Serviço de Repressão a Crimes Contra Comunidades Indígenas, Paulo Teixeira, que é delegado da Polícia Federal (PF).

A operação conta com o envolvimento de agentes da PF e da Força Nacional de Segurança.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a cacica Juma Xipaia relatou que uma balsa de garimpo ilegal teria descido o Rio Iriri em direção à reserva. “Guerreiros das outras aldeias estão descendo com o objetivo de tentar um diálogo, para que eles [os invasores] saiam do território, mas nós estamos com medo”, relatou a líder.

Assista ao vídeo

URGENTE! Em Altamira no Pará, a terra indígena Xipaya foi invadida por garimpeiros armados, lideranças locais estão sendo ameaçadas de morte. A denúncia é de Juma Xipaia, a primeira cacica da aldeia Kaarimá, do povo Xipaia. Com informações de @franssinete pic.twitter.com/NvzSp1UAUU — Notícias do PARÁ ◣★◥ (@NoticiasdoPARA) April 15, 2022

O delegado da PF informou que, ao menos até agora, não há relatos de conflitos graves entre índios e forasteiros.

A assessoria da Fundação Nacional do Índio (Funai) informou que sua unidade na região acompanha a situação e que está em permanente contato com as forças de segurança.

O território Xipaia possui cerca de 179 mil hectares de extensão e fica localizado a 400 km da sede do município de Altamira, no sudoeste do Pará. As aldeias localizadas em sua zona de abrangência abrigam cerca de 200 pessoas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/04/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...