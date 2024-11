Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 67 Milhões

Foto: Reprodução | Além disso, 112 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 30.340,43. Um dos bilhetes premiados é de Belém.

Na noite desta quinta-feira (28), a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2801 da Mega-Sena, com o prêmio principal de R$ 59.388.105,23. Porém, ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 67 milhões no próximo sorteio.

Números Sorteados:

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:

25 – 27 – 33 – 46 – 48 – 56

Além disso, 112 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 30.340,43. Um dos bilhetes premiados é de Belém.

Como Apostar na Mega-Sena

A aposta simples da Mega-Sena, que custa R$ 5, pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio, de duas maneiras: em uma casa lotérica ou online, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Probabilidade de Acerto:

Aposta de 6 números (R$ 5): Probabilidade de uma em mais de 50 milhões.

Aposta de 7 números (R$ 35): Probabilidade de uma em 7,1 milhões.

Como Apostar na Mega-Sena Online

Aposta pelo Site:

Acesse o site Loterias Online e faça login ou cadastre-se. Role a tela para baixo e clique em “Aposte Agora!” na seção da Mega-Sena. Selecione as dezenas desejadas e, se desejar, ative a surpresinha ou a teimosinha. Clique em “Colocar no carrinho” e siga para o pagamento, utilizando seu cartão de crédito. Após o sorteio, faça login e confira suas apostas em “Minha Conta”.

Aposta pelo Aplicativo Loterias Caixa:

Baixe o aplicativo Loterias Caixa(disponível para Android e iOS). Faça login ou cadastre-se. Selecione Mega-Sena e escolha as dezenas. Adicione as apostas ao carrinho e siga para o pagamento. Após o sorteio, acesse a seção “Minhas Apostas” no menu para verificar se você foi premiado.

Aposta pelo Internet Banking:

Acesse sua conta no Internet Banking. Clique em Loterias e escolha Mega-Sena. Selecione a quantidade de números e suas dezenas, depois clique em “Incluir Aposta”. Finalize o pagamento e confirme sua aposta na seção “Minhas Apostas”.

Prêmios e Sorteios Futuros

Com o prêmio acumulado em R$ 67 milhões, o próximo sorteio promete grandes emoções! Não perca a chance de concorrer a uma bolada e aposte na Mega-Sena para realizar seu sonho.

