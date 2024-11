Mega-Sena acumula, mas quatro paraenses levam a quina

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (09), às 21h | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Este é o 11º sorteio seguido em que a loteria da Mega-Sena acumula para a tristeza de seus apostadores que miram o prêmio principal. Porém, teve paraense “batendo a boa” com a quina e levando para casa mais de R$ 51 mil.

Mais uma vez, os derrotados seguem derrotados. As Loterias Caixa sortearam, nesta quinta-feira (07), R$ 147 milhões na Mega-Sena, pelo concurso 2794. O prêmio principal da loteria não foi garantido, já que ninguém acertou as seis dezenas sorteadas.

Esse é o 11ª sorteio seguido em que a loteria da Mega-Sena acumula. O prêmio previsto para o próximo concurso é estimado é R$ 200 milhões, que deverão ser sorteados neste sábado (09), às 21h. Os números sorteados da Mega-Sena na noite de hoje foram: 03-09-14-20-28-52.

Quem mirou o prêmio principal, ficou a ver navios, mas teve paraense “batendo a boa” com o resultado da quina – quando são acertados cinco dezenas sorteadas – e levando para casa mais de R$ 51 mil.

Com apostas simples, quatro paraenses garantiram o sorteio da quina: Belém; Ananindeua (Região Metropolitana de Belém), Cametá (nordeste paraense) e Parauapebas (sudeste paraense). A aposta de Belém garantiu R$ 103.587,86 (sete números apostados), enquanto as outras três levaram para casa R$ 51.793,93 (seis números apostados).

Lembrando que é possível apostar na Mega-Sena pelo site ou app Loterias Caixa, pelo Internet Banking Caixa ou em qualquer casa lotérica.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/09:49:04

