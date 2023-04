Mega-Sena, Quina, Lotofácil e Lotomania ficam mais caras a partir de hoje; veja valores

Reajustes de R$ 0,50 foram anunciados pela Caixa Econômica Federal no último dia 10 de abril.

As apostas para a Mega-Sena e para a Quina estão R$ 0,50 mais caras a partir de hoje. Os reajustes fazem parte de um pacote de mudanças nos valores das Loterias da Caixa anunciado pelo banco no último dia 10 de abril.

Com a alteração, a aposta simples da Mega-Sena passa a custar R$ 5, valendo já para o concurso 2.588 da modalidade. No caso da Quina, as apostas subiram para R$ 2,50.

Os reajustes deste domingo também atingem a Lotofácil e a Lotomania, que passam a custar R$ 3 — ambas com aumento de R$ 0,50.

No próximo dia 3 de maio, o reajuste valerá também para a Timemania e Dia de Sorte.

Confira abaixo os valores e as datas de alteração:

Reajustes

A Caixa Econômica Federal anunciou no dia 10 de abril um reajuste de até 25% nos preços das Loterias, com previsão de alteração dos valores a partir do fim do mês.

De acordo com a Caixa, o aumento foi necessário para “recuperar o valor monetário das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”. Na prática, significa que o preço das apostas ficou defasado em relação à inflação.

O último reajuste nas Loterias da Caixa havia sido aplicado em novembro de 2019. Na ocasião, a Mega-Sena subiu de R$ 3,50 para R$ 4,50, uma alta de 28,6%.

As primeiras alterações, a partir de 30 de abril, valem para a Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania. No próximo dia 3 de maio, o reajuste passa a valer também para a Timemania e Dia de Sorte.

No caso da Mega-Sena, o aumento no preço da aposta pode, eventualmente, resultar em prêmios mais altos. Isso porque, do valor total arrecadado por concurso, 43,35% são destinados à premiação. Portanto, se o mesmo número de apostas for realizado a preço mais alto, a cifra arrecadada tende a subir, elevando o valor do prêmio.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/2023/05:47:27, com informações da caixa e G1

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...