PF cumpre mandado de busca apreensão em Novo Progresso em operação por tráfico internacional de cocaína

PF desarticula organização criminosa responsável por tráfico internacional de cocaína

Na ação, para cumprir 195 medidas judiciais expedidas pela 1º Vara Federal de Araguaína/TO.

Os nomes dos presos e investigados não foi divulgado pela PF.

O Jornal Folha do Progresso apurou que o mandado de busca apreensão, foi em residência e comercio de empresário em Novo Progresso-PA.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26/4), a Operação Rota Caipira, com o objetivo de reprimir o tráfico internacional de cocaína oriunda dos países andinos: Bolívia, Peru e Colômbia, com destino a estados do norte e nordeste brasileiros.

As investigações iniciaram-se em novembro de 2020, com a apreensão de 815 kg de cocaína na cidade de Tucumã (PA) pela Polícia Militar local, após troca de informações com a Delegacia de Polícia Federal em Araguaína (TO).

Na ação, para cumprir 195 medidas judiciais, sendo 28 mandados de prisão preventiva, 95 de busca e apreensão em 14 estados brasileiros, apreensão de 16 aeronaves, sequestro de três propriedades rurais e bloqueio de valores, que pode totalizar 300 milhões de reais, dentre outras medidas judiciais expedidas pela 1º Vara Federal de Araguaína/TO.

Para a deflagração da operação foram mobilizados 400 policiais federais, servidores da Agência Nacional de Petróleo – ANP, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, bem como equipes da Polícia Militar dos Estados do Tocantins, do Maranhão e do Piauí e equipe do grupamento aéreo da Polícia Militar do Tocantins.

De acordo com trabalhos investigativos, indica-se que a organização criminosa investigada adquiria cocaína de fornecedores localizados na Bolívia e Peru e realizava o transporte por meio de complexa estrutura aérea até pontos estratégicos localizados nos Estados do Pará, Tocantins e Maranhão, sendo as capitais nordestinas tais quais: São Luís/MA, Teresina/PI e Fortaleza/CE, a princípio, o destino. No entanto, a investigação não descarta que a droga também tenha tido como destino países da Europa.

Diante da situação, os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação, financiamento e tráfico internacional de drogas, organização criminosa internacional, lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa, dentre outros crimes

“Essa organização criminosa possui toda uma logística voltada ao tráfico, desde pilotos, mecânicos, uma gama de aeronaves, em regra, adulteradas que faziam o transporte da droga, locais estratégicos onde a cocaína era armazenada. Além de uma frota de veículos e pessoas que orbitam a organização criminosa para que fosse possível uma contabilidade paralela”, disse o delegado Allan Reis, da Polícia Federal.

“O principal investigado já foi preso pela Polícia Federal de Araguaína. Ele era investigado pela PF de Rondônia, quando foi decretada a prisão preventiva e ele fugiu para o Tocantins. Aqui ele montou toda essa logística e no ano de 2020 a gente fez a prisão dele em decorrência de tráfico de 800 kg de cocaína. Hoje a operação tem o objetivo de desarticular todos aqueles que davam apoio logístico a esse investigado.

A investigação

A investigação começou em novembro de 2020, com uma troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Pará, após a apreensão de 815 kg de cocaína em Tucumã (PA).

A Polícia Federal em Araguaína descobriu que a organização criminosa adquiria cocaína fora do país e realizava o transporte através de complexa estrutura aérea até pontos estratégicos localizados nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão.

A princípio, o destino final dos carregamentos eram as capitais nordestinas, como São Luís (MA), Teresina (PI) e Fortaleza (CE). A polícia não descarta que a droga também tenha sido enviada para países da Europa por portos da região, mas isso ainda é investigado.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/2023/05:47:27 com informações da PF

