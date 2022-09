Menina de 12 anos é estuprada após ser deixada por madrasta em ‘boca de fumo’ para quitar dívida

(Foto:Reprodução) – Uma adolescente de 12 anos foi estuprada após ser deixada pela madrasta em uma boca de fumo para pagar uma dívida de drogas.

O crime ocorreu no bairro Dom Antônio Barbosa, no Mato Grosso do Sul. Os suspeitos de cometer o crime foram apreendidos na última sexta-feira (9). (As informações são do TopMídia News).

Após a denúncia, a menina foi atendida no setor psicossocial e confirmou os fatos. Ela também relatou que há muito tempo não frequenta a escola. Segundo a ocorrência, uma vizinha afirma que o pai e a madrasta da garota se mudaram da residência em que moravam há cerca de 30 dias e que não sabe dizer onde estão atualmente.

Três adolescentes de 15, 16 e 17 anos são suspeitos de cometer o crime. Eles foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

O boletim de ocorrência aponta que a menina foi atendida no Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Aero Rancho por uma médica que constatou a consumação do ato.

Foram realizados todos os procedimentos médicos devidos, incluindo a medicação. Após atendimento, a vítima também foi levada para a Depca, para dar detalhes do caso.

Jornal Folha do Progresso em 14/09/2022/

