Carta anônima ameaça dirigentes da ONG Kabú em Novo Progresso

Conforme a denúncia, as ameaças começaram por áudio , depois, uma carta, sem assinatura, foi enviada para à ONG, dando um ultimato para que ela interrompa suas atividades no prazo de dez dias. Caso contrário, poderá sofrer ataques.

O Instituto Kabu divulgou no dia 12 de setembro uma “Nota de Esclarecimento” em que rechaça ameaças feitas contra seus representantes, funcionários e familiares. A missão do Kabu e dos indígenas que representa é promover alternativas de desenvolvimento sustentável e a conservação da floresta em pé dentro das Terras Indígenas Baú e Menkragnoti, onde estão localizadas as 11 aldeias filiadas.

