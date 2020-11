Menina de 12 anos morre atropelada por trem e tem órgãos doados

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A jovem foi atingida por uma composição quando atravessava a linha férrea nas proximidades da estação Austin, no ramal de Japeri, por volta das 11h10 do dia 4. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi socorrida.

“A equipe do serviço social e psicologia do HGNI está dando suporte à família”, acrescenta o comunicado.

Os médicos iniciaram o protocolo de morte encefálica na noite de quarta-feira, que foi encerrado no dia seguinte. Órgãos como rins, fígado e tecidos foram destinados a pessoas cadastradas no Programa Estadual de Transplante.

