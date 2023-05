Pacientes denunciam médico por abuso sexual, no Pará

Pacientes denunciam médico por abuso sexual durante consulta. Foto:| Reprodução/RBA TV

Duas jovens denunciam o profissional durante uma consulta médica realizada em um posto de saúde no bairro Distrito Industrial

Duas jovens denunciam que foram vítimas de abuso sexual por um médico durante um atendimento em um posto de saúde no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). O caso foi divulgado no final da manhã desta quinta-feira (25) e está sob investigação.

Em entrevista à repórter Sancha Luna, da RBA TV, uma das vítimas, de apenas 20 anos, relatou que foi até o posto para ser submetida a exames quando o crime aconteceu. Muito abalada, a jovem contou com o apoio da família para denunciar o médico. Ela prestou depoimento assim que saiu da unidade de saúde no final da tarde da última quarta-feira (24).

“Eu só vim em casa, chamei um parente meu e a gente foi à delegacia. Ontem mesmo a gente registrou um boletim de ocorrência”, narrou em detalhes ao DOL uma das vítimas. “Eu tô tentando entender o que aconteceu, respirar um pouco e manter a calma. Dar esse depoimento foi uma forma de incentivar outras pessoas a depor. A gente precisa fazer justiça. Eu sinto revolta e tristeza por ter acontecido isso”, desabafou.

Fonte:Fernanda Palheta/DOL com informações de Sancha Luna/RBA TV em 25/05/2023/18:10:13

