Menina de seis anos morre ao sentar em vaso sanitário e ser picada por cobra venenosa

Segundo o pai, a menina não percebeu que a cobra estava no banheiro até ser picada. (Foto:Reprodução / Jornal de Brasília)

Ela foi levada às pressas para um hospital da cidade, mas não resistiu às complicações provocadas pelo veneno

Uma menina de seis anos morreu ao ser picada por uma cobra venenosa, quando se sentou no vaso sanitário do banheiro de sua casa. O caso ocorreu na última quarta-feira (29/09), em Abha, na Arábia Saudita. A criança, que se chamava Tamara Abdul Rahman, foi levada às pressas para um hospital da cidade, mas não resistiu às complicações provocadas pelo veneno. As informações são do Jornal de Brasília.

“Ela ficou feliz em retornar ao aprendizado presencial na escola, mas o que dizer? É o desejo de Alá”, afirmou o pai, resignado, de acordo com o “Daily Mirror”.

Segundo o homem, ela não percebeu que a cobra estava no banheiro até ser picada. “Em meio ao espanto da família, pois nunca esperávamos ver tais animais no banheiro. Ela foi levada para um hospital, internada e tratada, mas o destino não estava do seu lado”, finalizou.

