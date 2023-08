Mato Grosso recebe o maior festival de torresmo do mundo

(Foto: Assessoria) – Conhecido por seu papel de destaque na culinária brasileira e em diversas culturas ao redor do mundo, o torresmo é uma das iguarias mais versáteis e amadas da gastronomia, podendo ser apreciado em uma variedade de preparos, desde os mais tradicionais até os mais criativos.

Pensando nisso, o Porks – Porco & Chope, principal rede de pubs especializada em carne suína do país, vai promover o 1º Torresmo Land, que acontecerá entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro em todo o Brasil. Sinop, em Mato Grosso, será uma das cidades que vão participar.

Entre as criações para o festival, destacam-se o “Toblerone de Torresmo” (R$ 20), uma barra de torresmo no formato do famoso chocolate acompanhada de geleia de pimenta, e o “K-Pop Style Sandwich” (R$ 25), preparado com pão, maionese, pernil desfiado, queijo, torresmo caramelizado e crispy de couve.

Além disso, o cardápio traz o famoso “Torresmo de Rolo” da casa (R$ 25), dessa vez acompanhado de goiabada cremosa, o “Mix de Torresmos” (R$ 20), que engloba torresmo em tira, porkspóca e torresmo mineiro, e “Caldinho de Feijoada” (R$ 15), finalizado com ovo de codorna, porkspóca e cebolinha. De sobremesa, não poderia faltar o “Trio Mineiro” (R$ 25), que leva queijo canastra, doce de leite cremoso e torresmo caramelizado.

“Nosso objetivo é proporcionar aos amantes de torresmo uma experiência gastronômica única. Por isso, além de pratos icônicos que já fazem parte do menu, criamos preparos inovadores para tornar o evento ainda mais especial e irresistível”, comenta José Araújo Netto, fundador da rede Porks – Porco & Chope.

O evento vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

Para ficar ainda melhor, uma das características marcantes do Porks é sua política de não cobrar 10%, além de não exigir entrada ou couvert. Além disso, todas as unidades da rede são pet friendly, onde os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto apreciam as delícias do festival.

