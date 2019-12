Mercado de medicina asiática tradicional em expansão devasta tigres, leopardos, onças e outras espécies de felinos

Os ossos, sangue e partes do corpo de grandes felinos são um grande negócio. Eles são os ingredientes ‘vitais’ em uma variedade de produtos, como bálsamos, cápsulas e vinhos – vendidos como curas para várias doenças, que vão desde insônia e malária até meningite e impotência.

Tudo faz parte de um mercado de medicina asiática tradicional em expansão, que devastam tigres, leopardos, onças e outras espécies de felinos. Infelizmente, há poucas evidências de que essas curas funcionem – embora a demanda por elas esteja deixando um legado trágico e sangrento.

ESTUDO ASSUSTADOR

Um novo estudo internacional da ONG World Animal Protection, com sede em Londres , descobriu uma história de horrível exploração animal que pode muito bem levar à extinção de alguns dos predadores mais emblemáticos do planeta.

Com foco em produtos de grandes felinos, o estudo mostra que leões e tigres estão sendo mortos na natureza e também criados em cativeiro aos milhares, geralmente em condições incrivelmente cruéis, para ajudar a alimentar a demanda insaciável por medicamentos tradicionais.

Em um esforço para entender por que os clientes asiáticos estão impulsionando esse mercado de miséria, os investigadores pesquisaram as atitudes dos consumidores. Na China e no Vietnã – de longe os maiores países consumidores de animais silvestres -, eles encontraram altos níveis de crença nas propriedades médicas não comprovadas de orgãos e partes de grandes felinos.

Além disso, a maioria dos consumidores acredita que os gatos capturados na natureza têm propriedades medicinais mais potentes do que os animais criados em cativeiro (84% dos consumidores no Vietnã e 55% na China). Tais visões estão alimentando a caça furtiva desenfreada de gatos selvagens, incluindo várias espécies ameaçadas de extinção.

ONÇAS CAÇADAS

A história da onça é particularmente triste e instrutiva. Esse predador icônico das florestas tropicais do Novo Mundo nunca fez parte da medicina tradicional asiática. Mas, à medida que os tigres se tornam escassamente escassos, o mercado de dentes, ossos e peles de onça-pintada explodiu na América Latina .

Os comerciantes chineses são especialmente ativos, com a China sendo agora o maior investidor estrangeiro em infraestrutura e indústrias extrativas da América Latina. Tais desenvolvimentos estão abrindo as últimas florestas intactas da região como um peixe esfolado , facilitando a caça e a caça de onças pelos caçadores ilegais.

O comércio de partes de jaguar é ilegal, mas isso não impediu a pilhagem. O número de onças-pintadas despencou nas últimas duas décadas, com a insaciável demanda pela medicina tradicional asiática sendo uma parte grande e crescente do problema

SUPOSTO VALOR MEDICINAL

O estudo mostra uma imagem de um comércio cruel baseado em curas baseadas na fé e fortes crenças culturais.

Há uma solução? Os pesquisadores descobriram que a maioria (60-70%) dos entrevistados chineses e vietnamitas alegaram que não comprariam produtos para gatos grandes que são ilegais ou prejudiciais à conservação da espécie. Uma proporção semelhante de consumidores alegou que estaria disposto a tentar alternativas à base de plantas se fosse mais barato.

No entanto, dada a forte crença cultural no poder dos medicamentos tradicionais e o fato de os regulamentos não impedirem a caça furtiva, leis mais rigorosas por si só não são suficientes.

Talvez possamos aprender com outras áreas de conservação. Por exemplo, a sopa de barbatana de tubarão era anteriormente uma refeição cara, mas altamente popular na China, pois simbolizava sucesso e riqueza. Mas sua popularidade estava levando muitas espécies de tubarões à extinção, e a pesca era notavelmente cruel – como as barbatanas de tubarão são colhidas cortando as barbatanas de tubarões vivos e depois jogando os peixes ainda vivos de volta ao oceano, onde sofrem uma morte lenta .

Os altos preços não desaceleraram o comércio de barbatanas de tubarão, mas o que funcionou foi uma campanha de alto nível envolvendo líderes comunitários, estudantes e celebridades para ressaltar a crueldade das práticas de colheita. Isso foi combinado com o governo chinês que proibiu a refeição de banquetes oficiais. Como resultado, o consumo de sopa de barbatana de tubarão despencou.

Precisamos de ações semelhantes para grandes felinos, que agora estão com problemas em todo o mundo . A medicina tradicional asiática é um fator-chave em seu contínuo declínio , e a demanda só cairá se as atitudes culturais mudarem. Dado que a China e o Vietnã são nações autoritárias, sinais claros de seus líderes podem ter um impacto dramático nesse comércio fatal.

Fonte: Informe da ALERT—the Alliance of Leading Environmental Researchers & Thinkers, com tradução e edição de Henrique Cortez, EcoDebate

in EcoDebate, ISSN 2446-9394, 03/12/2019

