Meta desativa filtros de RA criados por usuários no Instagram e Facebook a partir desta terça (14)

(Foto: Reprodução) – A partir desta terça-feira (14), os efeitos e filtros de realidade aumentada (RA) criados por usuários deixarão de estar disponíveis nas plataformas Instagram, Facebook e Messenger.

A decisão foi anunciada pela Meta, empresa responsável pelas redes sociais, e está relacionada ao encerramento do Meta Spark, ferramenta utilizada para criação de filtros personalizados.

O Meta Spark, lançado há sete anos, permitia que criadores independentes e marcas desenvolvessem filtros de RA para campanhas publicitárias e projetos pessoais, sendo uma importante fonte de engajamento e até de receita para muitos designers e influenciadores digitais. No entanto, a empresa decidiu desativar o serviço, limitando os filtros disponíveis apenas aos criados pela própria Meta.

O anúncio do fim do Meta Spark foi feito em 27 de agosto de 2024, surpreendendo muitos criadores que utilizavam a plataforma como uma ferramenta de expressão criativa e interação com o público. Com a mudança, a diversidade de filtros deve ser reduzida, já que os recursos personalizados, frequentemente usados para refletir tendências e campanhas sazonais, não estarão mais disponíveis.

Embora a Meta não tenha esclarecido os motivos exatos para o encerramento da ferramenta, a decisão levanta questionamentos sobre o impacto na criatividade e na liberdade de personalização dentro das plataformas sociais.

Fonte: Portal HS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/16:43:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...