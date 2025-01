Ex-secretário José Jose Lopes assume secretaria adjunta de obras em Novo Progresso

(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso) – A nomeação assinada pelo Prefeito Gelson Dill, foi publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

A pasta tem como secretario o ex-prefeito Marconi da Única (PSD), agora o reforço com o ex-secretário de Obras Jose Lopes, 58 anos, do ex-prefeito Ubiraci Soares (Macarrão), na secretaria adjunta da pasta do segundo mandato do prefeito Gelson Dill (MDB).

Leia também:Secretários de Novo Progresso são nomeados para segundo mandato do prefeito Gelson Dill; veja nomes

A nomeação pegou de supressa muitos correlegionários da atual gestão, sem entender a nomeação, mas o importante que o nome venha para ajudar no crescimento de nossa cidade, comentou eleitor do atual prefeito Gelson Dill.

Embora não tenha status de supersecretaria, a Secretaria de Obras tem pasta independente desde o mandato anterior. O time terá o desafio de apresentar resultado dentro dos próximos dias, estamos no período de inverno amazônico com muita chuva.

Na campanha da reeleição o prefeito Gelson Dill (MDB) disse que a prioridade, é terminar todas as obras paradas, mesmo as que estão nesta situação há anos.

