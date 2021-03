Militares da FAB são presos por tráfico internacional de drogas

Avião da Força Aérea Brasileira – (Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil)- Nesta quinta-feira (18/3), a Justiça Militar determinou busca, apreensão e prisão de três membros da Força Aérea Brasileira (FAB), que estariam envolvidos em um caso de tráfico internacional de drogas.

A operação se refere ao caso do sargento Manoel Silva Rodrigues, que em 2019 foi detido na Espanha com 37 quilos de cocaína em suas bagagens. Ele fazia parte de uma equipe de 21 militares que prestava apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, na viagem ao Japão para reunião do G-20.

Os mandados de prisão e buscas foram expedidos juiz federal Frederico Magno de Melo Veras, da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em Brasília. Foram presos os sargentos Márcio Gonçalves de Almeida e Jorge Luis da Cruz Silva, o tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan, além da mulher do sargento Rodrigues, Wikelaine Nonato Rodrigues.

O militar detido na ocasião responde a processo que corre sob sigilo. A Polícia Federal ainda tenta descobrir quem seriam os cúmplices de Rodrigues no tráfico.

Por:Revista Consultor Jurídico, 18 de março de 2021, 15h24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...