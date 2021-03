Jovem de 21 anos morre após ter bebê arrancado da barriga

Pâmella era casada e tinha um filho de 2 anos. Ela estava grávida do segundo filho, também menino. | Foto:Reprodução

Suposta autora do crime deu entrada com um recém-nascido já morto na UPA da Barra e acabou sendo presa

Pâmella Ferreira Andrade Martins, de 21 anos, foi encontrada morta no bairro Nova Holanda, em Macaé, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (17). Ela estava grávida de oito meses e teve o bebê arrancado da barriga e levado embora. A suspeita do crime foi detida em um hospital.

A suposta autora do crime levou o bebê morto até UPA da Barra e foi encaminhada para o hospital municipal para passar por exames médicos.

De acordo com profissionais da unidade de saúde, ela chegou dizendo que tinha parido a criança e que havia caído da escada com o bebê, mas exames constataram que a mulher nunca esteve grávida.

Pâmella era casada e tinha um filho de 2 anos. Ela estava grávida do segundo filho, também menino.

Com informações Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...