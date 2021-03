Ditranp intensifica fiscalização de veículos barulhentos em Novo Progresso

Objetivo é coibir veículos com escapamento adulterado, infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito. (Foto:Divulgação Ditranp)



A divisão municipal de trânsito está intensificando a fiscalização de veículos barulhentos na cidade de Novo Progresso. Conforme divulgação na página pessoal do órgão que tem no comando o Sr. Ismael Coelho da Silva, existe uma demanda da população que reclama com frequência da perturbação causada pelos veículos – principalmente motos – com escapamentos abertos pela cidade.

A fiscalização será realizada com base na legislação de trânsito. Conforme o artigo 230 XI do CTB (Código Brasileiro de Trânsito) “conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante” é uma infração de natureza grave.

Além do barulho, os escapamentos adulterados também geram emissão de poluentes em desacordo com as normas.

Alerta

É interessante que os motociclistas se antecipem e troque seus escapamentos ao serem pegos na fiscalização terão veículo apreendido e enquadrado nas normas de trânsito.

Penalidades

Todos os veículos flagrados com escapamentos em desacordo são multados e recolhidos. O proprietário terá um prazo para realizar o conserto do escapamento e somente assim terá o veiculo liberado. Enquanto não corrigir o problema o carro ou moto não pode rodar, devendo ser guinchado.

Perturbação

Ainda que o barulho causado pelos veículos possa causar perturbação do sossego, esse não será o foco da fiscalização. Nesses casos é preciso que uma vítima represente contra o autor da perturbação. Geralmente isso não é possível porque os que são prejudicados pelo barulho não conseguem identificar o veículo que está causando os ruídos.

Vejam ações do Ditranp

Divisão De Trânsito De Novo Progresso -Ditranp

Uma nova história passa a ser escrita no Trânsito De Novo Progresso e como toda mudança causa impacto as críticas São inevitáveis. Mas continuaremos firmes na reorganização do trânsito, redução de acidentes, e combate as irregularidades comuns na cidade como poluição sonora e práticas de manobras perigosas. trabalhando sempre dentro da Lei 9.503/97 o nosso CTB.

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. … § 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente.

Demos inicio nos trabalhos em 2021 com campanhas de Educação e Conscientização sobre estacionamento e equipamentos de Segurança obrigatórios como capacete e cinto de segurança. Também estão sendo retirados de circulação vários veículos irregulares com escapamentos adulterados, sem placa retrovisor e sem os documentos de porte obrigatório. É a Divisão de Trânsito De Novo Progresso trabalhando por um trânsito mais seguro.

*Mais uma operação bem sucedida hj 22/02 foi apreendida a motocicleta honda CG TITAN 160. Esse veiculo ja tem varias passagens pelas varias praticas de direção perigosa em via publica colocando em risco a segurança dos transeuntes de Novo Progresso. Por infelicidade do infrator o veiculo foi abordado por uma equipe do DITRANP que apresentaram o veiculo e o condutor na delegacia delegacia de Polícia civil onde foi enquadrado nos Art. 308 309 e 310 do Codigo Penal e responderam pelos crimes de entregar veiculo a pessoa nao habilitada conduzir veiculo sem possuir CNH e praticar manobras perigosas. Os infratores foram indiciados e o referido veiculo ficará a disposição da Justiça.

