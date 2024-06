Ministério das Comunicações entrega computadores para feirantes do Mercado Ver-o-Peso, em Belém

Foto: Thayana de Araújo/MCom | Profissionais trabalham na maior feira ao ar livre da América Latina; equipamentos vão contribuir com a produtividade local e capacitação em informática para a COP 30.

O Ministério das Comunicações fez uma doação de computadores para feirantes do Mercado Ver-o-Peso, em Belém. Os equipamentos vão contribuir para capacitação profissional, treinamento em informática e produtividade dos profissionais, por meio do Instituto Ver-o-Peso.

O local é considerado a maior feira ao ar livre da América Latina, além de ser um dos principais cartões-postais da cidade e um símbolo da cultura paraense.

“Nossa doação de computadores faz parte da missão de incluir digitalmente todos os trabalhadores brasileiros. Com acesso digital, os feirantes e pescadores podem organizar e melhorar sua produtividade, vendas pela internet e atender melhor todos os seus comércio local e garantir o sustento de suas famílias” , disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O Instituto Ver-o-Peso está localizado em um complexo arquitetônico de 25 mil metros quadrados, ao lado do Mercado de Carne e o Mercado de Peixe, das doca de embarcações e da Feira do Açaí. Atualmente, são cinco mil trabalhadores espalhados em 30 setores. O local gera cerca de 50 mil empregos por dia.

“Esses computadores são investimento e conhecimento para nós. Eu nunca mexi em um computador. Vamos poder trabalhar melhor nossos produtos, pesquisar sobre o que vendemos aqui na feira”, afirmou Ana Cláudia Moraes, feirante do setor hortifruti.

Belém foi a escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para sediar a 30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP30). O evento será realizado em novembro de 2025. O evento debaterá alternativas para mitigar as mudanças do clima e busca acordos entre países para ações que levem ao corte de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, em diálogo com governos, cientistas e membros da sociedade civil.

“O computador veio em boa hora. Ele vai auxiliar os feirantes e seus filhos a serem capacitados com informática básica e avançada. Sem contar para os ensinamentos de idiomas, já que vamos receber a COP30. Seremos o centro do mundo. Somos só agradecimento. Não tínhamos condições de ter computadores e agora poderemos ofertar um bom trabalho social aos nossos trabalhadores”, destacou Mário Alfredo Lima, feirante do setor de granjeiro e presidente do Instituto Ver-o-Peso.

“A gente só tem a agradecer ao Ministério das Comunicações, ao governo federal por essa iniciativa. Agora vamos melhorar nossas entregas, postar nossos produtos nas redes sociais e fechar boas parcerias com restaurantes”, celebrou Jairo Melo, vendedor de hortaliças.

