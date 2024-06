Inscrições abertas para concurso em Santarém com 1.290 vagas

Concurso da Prefeitura de Santarém reúne cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior de escolaridade. | Foto: Roni Moreira/Agencia Pará

O concurso da Prefeitura de Santarém reúne cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior de escolaridade.

O número de vagas em disputa no concurso da Prefeitura de Santarém, no Pará, foi ampliado de 1.266 para 1.290. As inscrições continuam abertas até 18 de julho.

O edital reúne cargos para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior de escolaridade. Para todas as funções, o salário inicial é de R$ 1.412.

Do total de postos, 877 são para preenchimento imediato e 413 para formação de cadastro reserva. Os contratados serão lotados nas Secretarias de Trabalho e Assistência Social, de Portos, de Governo, de Saúde e de Educação.

Há opções para agente administrativo, motorista, condutor de embarcação, servente, técnico em informática, assistente social, psicólogo, professor, nutricionista, médico, procurador, entre outras diversas carreiras.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem se inscrever pelo site. As taxas de participação variam de R$ 70 a R$ 100, dependendo da função escolhida.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Vicente Nelson. Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por meio do telefone (86) 3217-3293, além do e-mail institutovicentenelson@gmail.com.

Etapas do concurso da Prefeitura de Santarém

As provas escritas estão marcadas para 25 de agosto e 1º de setembro — a consulta aos locais de aplicação será liberada a partir de 15 de agosto. As avaliações abordarão conteúdo sobre:

língua portuguesa (todos os empregos);

matemática (apenas para carreiras de nível fundamental);

informática e conhecimentos específicos (exceto para funções de nível fundamental).

O período para entrega dos documentos comprobatórios relativos à análise de títulos, fase prevista somente para os concorrentes aos cargos de nível superior, vai de 9 a 11 de outubro.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério do governo municipal, conforme estabelece o edital.

